Мошенник продал несуществующие кирпичи почти на 10 млн тенге в Таразе

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64-летнего жителя Тараза подозревают в серии мошенничеств в Сети. Предполагается, что он, представляясь владельцем кирпичного завода, продавал несуществующие кирпичи, сообщается в официальном Instagram Департамента полиции Жамбылской области.

По информации стражей порядка, в полицию Тараза с заявлением о факте мошенничества обратились несколько жителей области.

"По словам потерпевших, некий мужчина в период с 2020 по 2021 годы через платформу онлайн-объявлений представлялся владельцем кирпичного завода, входил в доверие, брал заказ на изготовление кирпичей, а после получения денег не выходил на связь", - говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности пострадавшие "купили" у мошенника более 400 тыс. кирпичей. Сумма ущерба составила около 9,4 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали 64-летнего жителя областного центра. Задержанный дал признательные показания.

Выяснилось, что все полученные деньги мужчина потратил на собственные нужды. В настоящее время ведется расследование по уголовной статье "Мошенничество".

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974479-moshennik-prodal-nesuschestvuyuschie-kirpichi-pochti-na-10-mln-tenge-v-taraze/