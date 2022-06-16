Наркотики в грецких орехах пытались передать в колонию в ВКО (фото)

Фото: polisia.kz

Сотрудники колонии в ВКО предотвратили пронос запрещенных веществ на территорию учреждения - алматинец пытался передать посылку, внутри которой находились два килограмма грецких орехов, об сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Как рассказали полицейские, алматинец пытался передать в колонию посылку, внутри которой находились два килограмма грецких орехов. При досмотре в четырех из посылок были обнаружены вещества неизвестного происхождения зеленного цвета со специфическим запахом. Как выяснилось, это были наркотики.

А другой “доставщик”, как рассказали в МВД, пытался пронести два телефона, спрятанные в порошке. Кроме того, у него изъяли упаковку от сока, в которой обнаружили жидкость со специфическим запахом.

Фото: polisia.kz

Все изъятые вещества направлены на экспертизу.

В отношении нарушителей собраны материалы для привлечения к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974473-narkotiki-v-gretskih-orehah-pytalis-peredat-v-koloniyu-v-vko-foto/