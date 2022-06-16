Мужчину ранили ножом в ходе конфликта в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Вчера ночью в Алматы во время конфликта в одном из районов города мужчина получил ножевое ранение. Он был госпитализирован, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Видеозапись с места происшествия распространилась в местных пабликах в социальных сетях.

В подписи к видео говорится, что человека "зарезали" в микрорайоне Айнабулак.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, инцидент произошел в среду, 15 июня, около часа ночи.

По данным ведомства, в ходе конфликта в Жетысуском районе ножевое ранение получил мужчина 1983 года рождения. Он был доставлен в медицинское учреждение.

"Данный факт Управлением полиции Жетысуского района зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", – отметили представители ДП.

Сообщается, что подозреваемый уже установлен, и сейчас принимаются меры для его задержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974331-muzhchinu-ranili-nozhom-v-hode-konflikta-v-almaty/