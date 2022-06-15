Мужчины срывали цветы с городских клумб, чтобы продать их на рынке в Алматы

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Сегодня в Алматы полиция задержала двоих хулиганов, которые рвали цветы на городской клумбе. Их доставили в полицейский участок, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Мужчин задержали сегодня около 07:00 утра сотрудники специализированного батальона.

Как сообщили в полиции, по проспекту Аль-Фараби были замечены двое граждан 1995 и 1996 года рождения, которые рвали цветы на клумбе.

Отмечается, что для дальнейшего разбирательства они были доставлены в Управление полиции Бостандыкского района.

"Выяснилось, что уроженцы Алматинской области приехали в мегаполис для сбора и дальнейшей продажи на одном из рынков города цветов", – заявили представители ведомства.

По данному факту были составлены административные протоколы по статье 505 КРКобАП "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов".

Стражи порядка добавили, что с молодыми людьми была проведена разъяснительная беседа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974165-muzhchiny-sryvali-tsvety-s-gorodskih-klumb-chtoby-prodat-ih-na-rynke-v-almaty/