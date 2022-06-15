Представлялся полицейским и требовал деньги: сотрудника СЭС задержали в Шымкенте

Иллюстративное фото: ДП СКО

В Шымкенте задержали сотрудника санитарно-эпидемиологической службы, который представлялся полицейским. Его подозревают в вымогательстве денег у жительницы города, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В УСБ ДП Шымкента обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой полицейского произвола.

По словам горожанки, неизвестный, представившись оперуполномоченным Аль-Фарабийского РУП, пригрозил, что поставит ее на профилактический учет за правонарушение.

"Полицейский" потребовал от женщины ежемесячную плату в размере 80 тысяч тенге, чтобы избежать административной ответственности.

Мужчина был задержан с поличным в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

При проверке установлено, что он к полиции никакого отношения не имеет и является работником санитарно-эпидемиологической службы.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974157-predstavlyalsya-politseyskim-i-treboval-dengi-sotrudnika-ses-zaderzhali-v-shymkente/