Пассажир из-за перепалки с водителем закидал кирпичами маршрутку в Павлодаре (фото)

Фото: ДП Павлодарской области

В Павлодаре 29-летний пассажир после словесной перепалки с водителем маршрутного микроавтобуса вышел на улицу и стал кидать кирпичи в стекла. Инцидент произошел на конечной остановке, перевозчик в итоге обратился в полицию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации стражей порядка, инцидент между пассажиром и водителем произошел 13 июня.

Перевозчик позвонил в полицию и попросил о помощи, сообщив, что в окна его микроавтобуса павлодарец стал кидать кирпичи.

Фото: ДП Павлодарской области

"61-летний водитель рассказал, что некоторое время назад у него с пассажиром произошел словесный конфликт. После чего пассажир начал оскорблять водителя.

Доехав до конечной остановки и выйдя на улицу, молодой человек взял в руки кирпич и бросил его в лобовое стекло транспортного средства, потом, взяв второй кирпич, ударил им в боковое стекло", - сообщил начальник местной полицейской службы УП Павлодара Арман Каптаев.

Полицейские нашли агрессивного пассажира и составили протокол по факту мелкого хулиганства.

29-летнему парню грозит штраф почти в 16 тысяч тенге либо арест до 10 суток. Материал направлен в суд. Павлодарцу также предстоит возместить нанесенный ущерб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974149-passazhir-iz-za-perepalki-s-voditelem-zakidal-kirpichami-marshrutku-v-pavlodare-foto/