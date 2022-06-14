Жителя Актобе обманули на полмиллиона тенге, обещая двигатель для авто из России

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Житель Актобе дал знакомому 500 тысяч тенге, поверив, что тот привезет ему автомобильный двигатель из России, однако так и не дождался обещанного, сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, 30-летний житель Актобе стал жертвой мошенничества.

По материалам дела, в середине мая знакомый потерпевшего предложил предоставить автомобильный двигатель из Владивостока, при этом цена была весьма привлекательной.

"Обговорив все детали сделки, мужчина попросил задаток якобы убедиться в том, что товар его точно заинтересовал. Мужчина сразу же перевел ему денежные средства в размере 500 тысяч тенге. Но после получения задатка подозреваемый перестал выходить на связь", - говорится в сообщении.

В итоге предполагаемого мошенника задержали. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.1 УК РК “Мошенничество“.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974094-zhitelya-aktobe-obmanuli-na-polmilliona-tenge-obeschaya-dvigatel-dlya-avto-iz-rossii/