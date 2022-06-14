Кража ноутбуков и телефонов в ТД в Нур-Султане попала на видео

Кража гаджетов из магазина в Нур-Султане. Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

В одном из столичных торговых домов на камеры видеонаблюдения попал момент кражи. Полицейские задержали подозреваемого, который ранее работал в этом магазине грузчиком, сообщается на официальной странице ДП Нур-Султана в Instagram.

В полиции сообщили, что с заявлением к стражам порядка обратилась администратор торгового дома. Она сообщила, что неизвестный проник в помещение и похитил гаджеты.

"Сотрудниками отдела криминальной полиции УП района Алматы ДП Нур-Султана при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан", – заявили в ведомстве.

Как выяснили полицейские в ходе расследования, 23-летний задержанный раньше работал в этом магазине грузчиком.

"В ночное время, он через окно проник в торговый дом по улице Сатпаева, а затем путем взлома замка - в бутики", – рассказали в департаменте полиции.

Отмечается, что из мебельного салона были похищены четыре сотовых телефона и три ноутбука. По данным полиции, часть краденого имущества злоумышленник успел продать.

"Задержанный дал признательные показания. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы", – добавили стражи порядка.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

В департаменте полиции предупредили граждан о том, что необходимо быть бдительными, а владельцам малого и среднего бизнеса посоветовали оборудовать торговые помещения камерами видеонаблюдения и охранной сигнализацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974030-krazha-noutbukov-i-telefonov-v-td-v-nur-sultane-popala-na-video/