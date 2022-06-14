Казахстанец потребовал 2 млн тенге с обматерившей его бывшей жены

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Житель Актюбинской области потребовал от бывшей жены выплаты 2 млн тенге за то, что она его обматерила. Суд признал женщину виновной в оскорблении, оштрафовал и обязал выплатить экс-супругу 32 тысячи тенге за моральные страдания, передает "Диапазон".

Необычное дело на днях рассмотрели в уголовном суде Хромтау. Местный житель потребовал привлечь к уголовной ответственности по статье "Оскорбление" свою бывшую супругу.

Частный обвинитель пояснил, что женщина отправляла ему в мессенджере сообщения с нецензурными словами, которые унижали его честь и достоинство.

Оскорбленный житель Актюбинской области свои страдания оценил в 2 млн тенге.

При этом обвиняемая в суде призналась, что материла бывшего мужа из-за неприязни к нему. В итоге она была признана виновной и приговорена к штрафу в размере более 61 тысячи тенге.

Кроме того, женщина должна выплатить экс-супругу 32 тысячи тенге в качестве компенсации за моральный вред и 150 тысяч тенге, которые он потратил на услуги адвоката.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974000-kazahstanets-potreboval-2-mln-tenge-s-obmaterivshey-ego-byvshey-zheny/