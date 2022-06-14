Жителей Шымкента осудили за многомиллионную кражу из фермы для майнинга

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

У жителя Шымкента, оборудовавшего майнинговую ферму в пристройке частного домовладения, украли 46 аппаратов на общую сумму около 44 млн тенге. Подозреваемых задержали, они предстали перед судом, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

46 аппаратов для майнинга похитили у жителя Шымкента. Пострадавший обратился в полицию. Заявил, что сумма ущерба составила почти 44 млн тенге.

Стражи порядка выяснили, что трое друзей, узнав о местонахождении дорогостоящего оборудования, поздней ночью перелезли через забор и проникли на частную территорию.

Заполучив желаемое, злоумышленники скрылись с места преступления.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. В итоге они были задержаны в Шымкенте.

Оказалось, что один из мужчин ранее приходил чинить электричество на майнинговой ферме, тогда и запланировал преступление.

Все трое свою вину признали полностью и возместили ущерб. Их приговорили по ст.188 УК РК "Кража" к ограничению свободы сроком на 5 лет.

Кроме того, полицейские передали в ДЭР материалы по факту ведения майнинговой фермы для дальнейшего разбирательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973966-zhiteley-shymkenta-osudili-za-mnogomillionnuyu-krazhu-iz-fermy-dlya-mayninga/