Пистолеты, гранаты, патроны: схрон оружия нашли полицейские в Жамбылской области

Изъятое оружие: Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Сотрудники Управления криминальной полиции Департамента полиции Жамбылской области нашли схрон оружия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц Тараза, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стражи порядка изъяли пистолет "ПМ" с 8 патронами в магазине, револьвер, гладкоствольное ружье марки "ИЖ" 12-го калибра, светошумовую гранату "LSG-80", а также металлический ящик с патронами калибра 5,45мм (свыше 2 тыс. штук). Схрон нашли за гаражом на одной из городских улиц.

По данному факту была назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Также полицейскими Жамбылской области был обнаружен еще один арсенал оружия.

Найден пистолет марки "ТТ", одно гладкоствольное оружие, светошумовая граната, звукошумовая граната, бронежилет, а также десятки патронов различного калибра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973896-pistolety-granaty-patrony-shron-oruzhiya-nashli-politseyskie-v-zhambylskoy-oblasti/