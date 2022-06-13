Снявшего квартиру для уединения с девушкой актюбинца ударили кирпичом по голове

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Житель Актобе снял квартиру для свидания с девушкой и шел на встречу в районе привокзальной площади с сумкой, в которой были полмиллиона тенге. На него напали, ударили кирпичом по голове и отобрали деньги. Подозреваемый предстал перед судом, передает "Диапазон".

Из материалов дела известно, что актюбинец познакомился с девушкой в кафе на привокзальной площади и помог ей выкупить телефон из ломбарда. Потом он снял квартиру, где решил уединиться с новой приятельницей.

С собой у мужчины была сумка с 500 тыс. тенге. По дороге к съемной квартире на него напали, ударили несколько раз кирпичом по голове и забрали деньги. Потерпевший от побоев потерял сознание.

В итоге вместо отдыха со знакомой он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и лишился наличности.

По подозрению в разбойном нападении задержали 30-летнего охранника одного из клубов. По версии следствия, он выследил мужчину, подошел к нему сзади и обрушил удары кирпичом по голове. Забрал деньги и ушел.

В суде вина обвиняемого в нападении на пьяного прохожего была доказана. За разбой он получил 5 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973855-snyavshego-kvartiru-dlya-uedineniya-s-devushkoy-aktyubintsa-udarili-kirpichom-po-golove/