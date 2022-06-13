Ущерб на 490 млн тенге нанесла государству преступная группа из Нур-Султана

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Сотрудники столичного департамента АФМ изобличили группу лиц, которая нанесла ущерб государству в размере свыше 490 млн тенге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу.

По данным ведомства, тяжкие преступления в сфере теневой экономики совершались в Нур-Султане с 2020 по 2021 годы.

Как рассказали в АФМ, группа под руководством гражданина по имени Хан В.В. осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от семи подконтрольных юридических лиц.

Отмечается, что делалось это с целью освобождения покупателей от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями группа причинила особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 млн тенге.

В итоге Хан В. был приговорен судом к четырем годам лишения свободы. Еще двум причастным лицам дали условные сроки.

Кроме того, всех троих на длительный срок лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.

"Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита", - указали в АФМ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973806-uscherb-na-490-mln-tenge-nanesla-gosudarstvu-prestupnaya-gruppa-iz-nur-sultana/