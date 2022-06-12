Догнал и повалил на землю: астанчанин помог задержать предполагаемого грабителя

Фото: polisia.kz

Житель Нур-Султана помог полицейским задержать подозреваемого в грабеже. Нападение на 61-летнюю женщину произошло днем. Неизвестный вырвал у нее из рук портмоне, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Свидетелем преступления стал 37-летний житель столицы Канагат Хасенов. Не растерявшись, он бросился вдогонку за злоумышленником.

"Я услышал крики женщины о помощи. Когда обернулся, то увидел, что она показывает рукой на убегающего в сторону улицы Отырар мужчину. Я тут же бросился вдогонку", - рассказывает мужчина.

Ему удалось догнать подозреваемого и повалить его на землю. Однако тот начал сопротивляться.

В это время свой административный участок обходил участковый инспектор района Байконыр Руслан Абулкаиров. Уличная потасовка привлекла его внимание, он поспешил вмешаться в конфликт.

Применив боевой прием, полицейский задержал подозреваемого. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

Установлено, что 31-летний мужчина следил за своей жертвой и видел, как она меняла деньги в обменном пункте. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

Стражи порядка поблагодарили неравнодушного астанчанина за активную гражданскую позицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973727-dognal-i-povalil-na-zemlyu-astanchanin-pomog-zaderzhat-predpolagaemogo-grabitelya/