Искал открытые двери: автомобильная кража попала на видео в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Предполагаемого автовора задержали столичные полицейские. Момент кражи попал в объектив камеры наблюдения, сообщается в официальном Instagram Департамента полиции Нур-Султана.

По информации стражей порядка, преступление произошло поздней ночью в одном из дворов по улице Акан Сери. Сообщается, что злоумышленник дергал ручки двери, чтобы отыскать незапертую машину.

Камеры зафиксировали, что мужчина пробрался в автомобиль марки "ВАЗ" через открытый багажник.

По данным ДП, из авто был похищен мобильный телефон. Сотрудники УП района "Сарыарка" задержали подозреваемого и изъяли украденное.

В отношении подозреваемого начато расследование по статье "Кража".

Устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Полицейские рекомендовали автовладельцам оборудовать транспорт необходимыми противоугонными средствами, чтобы не стать жертвами автоворов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973692-iskal-otkrytye-dveri-avtomobilnaya-krazha-popala-na-video-v-nur-sultane/