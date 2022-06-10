Астанчанка лишилась запчасти за 400 тыс. тенге, оставив машину на СТО

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В Нур-Султане у женщины из автомобиля украли дорогостоящую деталь. Как сообщила потерпевшая, запчасть пропала, когда машина находилась на станции техобслуживания, сообщается в официальном Instagram-аккаунте столичного департамента полиции.

Жительница столицы обратилась в отдел полиции района Сарыарка, сообщив о краже катализатора из ее машины марки Mazda.

Как объяснила автоледи, cвой автомобиль она оставила на СТО для ремонта. Забрав машину, астанчанка обнаружила пропажу катализатора.

"Автомеханик станции, воспользовавшись отсутствием владельца, вырезал и совершил кражу катализатора стоимостью 400 тыс. тенге", – заявили полицейские.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.

Отмечается, что подозреваемый дал признательные показания. На данный момент полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Похищенный катализатор изъят и возвращен автовладелице.

"Департамент полиции города Нур-Султана призывает граждан быть бдительными, не оставлять автомашины незнакомым лицам на длительное время и после ремонта проверять наличие ценных вещей в авто", – добавили представители ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973598-astanchanka-lishilas-zapchasti-za-400-tys-tenge-ostaviv-mashinu-na-sto/