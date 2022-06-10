Подсудимых по делу о финпирамидах с ущербом в 30 млрд выпустили из-под стражи в Актобе

Люди возле офиса компании. Фото: diapazon.kz

В Актобе уже год идут судебные разбирательства по делу о финансовых пирамидах "Выгодный займ", "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Нур-Али Капитал". В деле больше 17 тысяч потерпевших из разных регионов страны, ущерб составил 30 млрд 439 млн тенге. 48 подсудимых защищают 60 адвокатов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Из 48 подсудимых 31 находился под стражей. Но 9 июня им изменили меру пресечения на домашний арест.

"Уголовное дело поступило в суд 10 июня 2021 года. Постановлением суда срок содержания под стражей продлен до 12 месяцев. Срок содержания под стражей истекает 10 июня 2022 года.

Согласно ч.4 ст.342 УПК РК после истечения 12-месячного срока содержания под стражей суд должен изменить подсудимому меру пресечения на домашний арест или иную меру пресечения. В этой связи 9 июня суд изменил меру пресечения 31 подсудимому с содержания под стражей на домашний арест", - отметили в Актюбинском областном суде.

Для подсудимых, которые проживают в других регионах, определили местом содержания под домашним арестом жилище, которое предоставил акимат Актюбинской области.

"Это сделано в целях обеспечения надлежащего поведения подсудимых, предупреждения воспрепятствования разбирательству дела в суде, уклонения от явки в суд, предупреждения преступной деятельности", - уточнили в ведомстве.

Напомним, в июне прошлого года сообщалось, что в Актобе начался суд над организаторами финансовых пирамид "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "ESTATE Ломбард".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973561-podsudimyh-po-delu-o-finpiramidah-s-uscherbom-v-30-mlrd-vypustili-iz-pod-strazhi-v-aktobe/