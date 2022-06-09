Парня зарезали на глазах у посетителей ночного клуба в Шымкенте

Ирина Локтева с портретом сына. Кадр из видео: YouTube

Жительница Шымкента Ирина Локтева записала видеообращение к главе государства с просьбой оказать содействие в деле о гибели ее сына. Парня зарезали на глазах у посетителей ночного клуба в ночь с 4 на 5 января текущего года, передает Otyrar.kz.

Женщина выступила с видеообращением к президенту Казахстана. Мать погибшего Сергея Локтева просит привлечь к ответственности зачинщика смертельного конфликта.

Трагедия произошла в одном из ночных клубов Шымкента. По словам матери парня, к ее сыну подошла девушка и стала с ним танцевать. Как оказалось, незнакомка была не одна. В тот вечер она пришла в заведение со своим молодым человеком, но, приревновав его к другой, решила отомстить.

"Наши ребята сидели на первом этаже, а та компания - на втором. Позже ее парень вывел моего сына в фойе и ударил. Это все есть на видео. Мой сын не понял, стал спрашивать, что произошло, начались разборки. Потом тот парень говорит своей девушке "неси нож", она принесла, но не отдала ему", - рассказывает Ирина Локтева.

Дальше, говорит жительница Шымкента, девушка подбежала к ее сыну и нанесла смертельный удар ножом в сонную артерию. Ее молодой человек выхватил нож и начал кидаться на окружающих.

Мать погибшего отмечает, что они были в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося нападавшие скрылись и спрятали орудие убийства в районе стадиона Кажимукана.

22-летний Сергей Локтев скончался в больнице, не приходя в сознание.

"На видео видно, что зачинщик конфликта - этот парень, он попросил нож принести. Для чего? Может, он сам хотел порезать, но девушка сделала это за него", - добавляет Ирина.

Той же ночью полицейским удалось задержать обоих. Девушку поместили в изолятор временного содержания, а парня отпустили после допроса. Он проходит в деле в качестве свидетеля.

Женщина обвинила правоохранителей в укрывательстве соучастника преступления. Говорит, что сейчас идет суд, а обвинение выдвинули только девушке.

Дело прокомментировали в прокуратуре Шымкента.

"Это дело находится на рассмотрении в Специализированном межрайонном уголовном суде. Там участвует наш опытный сотрудник со второго управления. Парень проходил свидетелем", - пояснили в ведомстве.

Женщине посоветовали обратиться с ходатайством о привлечении молодого человека к суду.

"Это ходатайство будет рассматриваться и будет проводиться судебное следствие. Мы этот вопрос держим на контроле, знаем", - заверили в прокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973374-parnya-zarezali-na-glazah-u-posetiteley-nochnogo-kluba-v-shymkente/