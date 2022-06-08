Обещала оформить визы в Южную Корею: пятеро кызылординцев стали жертвами аферистки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пятеро жителей Кызылорды были обмануты аферисткой, которая пообещала им оформление виз в Южную Корею. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

5 июня в дежурную часть УП города Кызылорды обратилась 49-летняя местная жительница. Она заявила, что стала жертвой мошенничества.

По словам потерпевшей, она отдала незнакомой гражданке 1 500 000 тенге взамен на то, чтобы та помогла двум ее детям оформить визу для трудоустройства в Южную Корею.

В тот же день в полицию обратилось еще четверо человек по аналогичному факту мошенничества: неизвестная, войдя в доверие, убедила, что может помочь оформить визы за границу. Каждый из потерпевших отдал еще по 700 тысяч тенге.

Общий ущерб составил 4 300 000 тенге.

Кызылординские полицейские провели оперативно-розыскную работу и установили подозреваемую.

По версии следствия, женщина, предоставив потерпевшим ложную информацию, забрала у них деньги, после чего потратила их на собственные нужды.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК ("Мошенничество").

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973194-obeschala-oformit-vizy-v-yuzhnuyu-koreyu-pyatero-kyzylordintsev-stali-zhertvami-aferistki/