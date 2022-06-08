Двух мужчин задержали за изготовление наркотиков из пищевого мака в Акмолинской области

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Жителей Акмолинской области подозревают в том, что они изготавливали наркотики из пищевого мака. В ходе обыска у них нашли запрещенные вещества в особо крупном размере, сообщается на официальном медиа-портале Polisia.kz.

1 июня сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности Отдела полиции Бурабайского района были задержаны двое жителей села Окжетпес Бурабайского района. Предполагается, что они занимались незаконным изготовлением экстракционного опия - наркотики изготавливались из обычного пищевого мака.

В ходе обыска оперативники изъяли три медицинских шприца с жидкостью темно-коричневого цвета, полимерную бутылку объемом пять литров и металлическую кастрюлю с аналогичным веществом.

Согласно данным медицинской экспертизы, обнаруженный раствор является наркотическим средством “экстракционный опий”, массой 8,98 грамм, что, как уточнили в полиции, относится к особо крупному размеру.

Также сотрудниками полиции обнаружили и изъяли различные приспособления и посуду, в которой изготавливались наркотики. В качестве сырья использовался обычный пищевой мак, а полученный опий, по информации полицейских, задержанные употребляли сами.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье “Незаконное изготовление и хранение наркотических средств“.

Двое мужчин, один из которых ранее судим за совершение аналогичного преступления, на период следствия водворены в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973168-dvuh-muzhchin-zaderzhali-za-izgotovlenie-narkotikov-iz-pischevogo-maka-v-akmolinskoy-oblasti/