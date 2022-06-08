Пьяный астанчанин пустил таксиста к себе домой и уснул. Позже его квартиру обокрали

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Астанчанин сообщил о краже ценных вещей из его квартиры. Полицейские заподозрили таксиста, который подвозил потерпевшего домой после застолья, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

В полицию обратился житель столицы, который рассказал, что накануне был в гостях, где употреблял спиртное. По словам потерпевшего, в 23:00 он вызвал такси, чтобы доехать до своего дома.

"Доехав до указанного адреса, водитель такси попросил у клиента попить воды и зашел с ним в квартиру, где пьяный пассажир заснул. Увидев состояние мужчины, водитель решил совершить кражу и начал обыскивать квартиру. Добычей таксиста стали сотовый телефон, планшет и денежные средства в размере 100 тыс. тенге", – сообщили представители департамента полиции.

Отмечается, что злоумышленник забрал даже кроссовки и шлепанцы хозяина дома.

"Сотрудниками полиции района "Байконыр" по подозрению в совершении квартирной кражи задержан 41-летний гражданин Таджикистана, занимавшийся частным извозом на территории столицы", – добавили стражи порядка.

Сейчас в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование, а также проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Как сообщили полицейские, задержанный дал признательные показания. При этом вещественные доказательства были изъяты и возвращены владельцу.

"Департамент полиции города Нур-Султана убедительно рекомендует гражданам быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра и не доверять малознакомым лицам", – напомнили сотрудники полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973114-pyanyy-astanchanin-pustil-taksista-k-sebe-domoy-i-usnul-pozzhe-ego-kvartiru-obokrali/