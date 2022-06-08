Организатора и участников ОПГ осудили в Петропавловске

Кадр из оперативного видео: АФМ РК

В Северо-Казахстанской области выявили факт системного обналичивания денежных средств через банки второго уровня. Осуждены организатор и участники ОПГ. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, житель Петропавловска в период с 2018 по 2020 годы организовал и руководил ОПГ по предоставлению услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур через подконтрольные компании на общую сумму около 1,4 млрд тенге.

Организатора осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Участники ОПГ получили сроки 5 и 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Судебной коллегией по уголовным делам областного суда приговор Петропавловского городского суда оставлен без изменений", - отметили в АФМ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973112-organizatora-i-uchastnikov-opg-osudili-v-petropavlovske/