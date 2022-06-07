Задержание мужчины на глазах у людей сняли на видео в Актау

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

В социальных сетях появилось видео задержания мужчины в 5 микрорайоне Актау. Подробности озвучили в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

На кадрах запечатлены полицейские автомобили, в один из которых сотрудники в форме кого-то заталкивают. За всем этим со стороны наблюдают очевидцы.

В департаменте полиции Мангистауской области рассказали, что инцидент произошел 5 июня напротив базара в 5 микрорайоне.

Примерно в 23.25 часов страж порядка заметил мужчину, который вел себя неадекватно с рядом стоявшими людьми.

"Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он сопротивлялся и не подчинился законному требованию сотрудников полиции", - пояснили в ведомстве.

В итоге его привлекли к ответственности по ч.1 ст.440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и ч.1 ст.667 (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа) КоАП РК.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973004-zaderzhanie-muzhchiny-na-glazah-u-lyudey-snyali-na-video-v-aktau/