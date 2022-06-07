Казахстанцев предупредили о мошенничествах при получении водительских прав

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В социальных сетях стали появляться сообщения и посты, авторы которых предлагают казахстанцам купить водительские права. Тем не менее, за этими предложениями скрываются мошенники, предупредили на официальном сайте госкорпорации "Правительство для граждан".

"Госкорпорация "Правительство для граждан" на сегодняшний день в социальных сетях выявила около 30 постов и сообщений, в которых казахстанцам предлагают купить водительские права за деньги", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенники просят за свои услуги 50-60 тыс. тенге, обещая в течение месяца предоставить готовые права.

"Получив оплату, они скрываются и отключают свои телефоны", – добавили представители "Правительства для граждан".

Подчеркивается, что сотрудники госкорпорации на постоянной основе отслеживают подобные сообщения, собирают необходимые данные и передают эту информацию в правоохранительные органы.

По данным НАО "ГК "Правительство для граждан", в апреле в МВД РК была передана информация о 12 фактах незаконного содействия в получении водительских прав.

"Водительские права можно получить только в спецЦОНе, пройдя соответствующие экзамены. Экзамены сдаются в следующей последовательности: сначала теоретический, затем – практический.

Также необходимо оплатить госпошлину за водительские права в размере 1,25 МРП (3 975 тенге)", – напомнили представители госкорпорации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972986-kazahstantsev-predupredili-o-moshennichestvah-pri-poluchenii-voditelskih-prav/