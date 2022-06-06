Массовая драка попала на видео в Кокшетау

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Акмолинской области

Массовая драка между молодыми людьми попала в объективы камер видеонаблюдения Центра оперативного управления УП Кокшетау. Участников потасовки задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, 5 июня около 05.20 часов утра при осуществлении видеонаблюдения сотрудником ЦОУ возле одного из развлекательных заведений в Кокшетау были замечены молодые люди, между которыми происходил конфликт.

На место происшествия были направлены правоохранители. Полицейские разняли участников потасовки и задержали одного из парней, который попытался скрыться.

Шестерых мужчин в возрасте 34, 29, 26 и 25 лет сначала направили на медицинское освидетельствование, а затем доставили в управление полиции Кокшетау для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что между молодыми людьми сначала произошла словесная перепалка, которая потом переросла в массовую драку.

Уголовное дело возбуждено по ст.293 ч.2 УК РК (Хулиганство). Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972851-massovaya-draka-popala-na-video-v-kokshetau/