Драку посетителей и охранников возле бара сняли на видео в Павлодаре

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/tipavlo

В соцсетях появилось видео драки посетителей и охранников бара в Павлодаре. По информации департамента полиции региона, поводом для конфликта стало алкогольное опьянение, из-за которого молодых людей отказывались запускать в заведение, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах опубликованного видео видно, как охранники и посетители устроили потасовку возле бара. Сотрудники заведения буквально за секунды смогли утихомирить павлодарцев. Здесь же появляются и девушки.

По информации департамента полиции региона, инцидент произошел 29 мая в половину 5 утра у заведения по улице Толстого.

"Установлено, что группа парней и девушек отмечала день рождения в баре. Около 04.30 часов все вышли на улицу, так как хотели проводить девушек домой. Но трое парней решили вернуться в бар, чтобы продолжить вечер.

Сотрудники охраны не впустили их в помещение, так как они находились в состоянии сильного опьянения, вели себя агрессивно. Посетители стали показывать свое недовольство, они пинали и стучали в двери клуба. Охранником заведения было сделано замечание и применен газовый баллончик", - сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В ведомстве уточнили, что посетители продолжили провоцировать конфликт. Закончилось все тем, что 5 сотрудников клуба выбежали на улицу и применили силу.

В отношении охранников открыто уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору. На посетителей составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972840-draku-posetiteley-i-ohrannikov-vozle-bara-snyali-na-video-v-pavlodare/