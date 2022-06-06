Шымкентцы потеряли миллионы в надежде получить квартиры по госпрограмме

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21 житель Шымкента пострадал от обмана в надежде приобрести жилье по госпрограмме. Сумма ущерба составила 34 млн тенге. Подозреваемую в мошенничестве задержали и осудили, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Злоумышленница уверяла своих жертв, что может помочь им с приобретением квартиры по госпрограмме в новых многоэтажных домах на территории Шымкента.

За свои "услуги" женщина брала немалые суммы. При этом переводы она принимала на чужие банковские карты.

Например, горожанка попросила отправить деньги на карту няни своих детей, а потом сняла их. А некоторые платежи осуществлялись на номера карт случайных людей, которых она встречала у банкоматов и просила снять наличные.

Обманутые люди обратились с заявлениями в полицию. Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий. В итоге подозреваемая была задержана по месту жительства. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972806-shymkenttsy-poteryali-milliony-v-nadezhde-poluchit-kvartiry-po-gosprogramme/