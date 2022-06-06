Задержание членов ОПГ сняли на видео в Актюбинской области

Задержание. Кадр из оперативного видео: ДП Актюбинской области

В Актюбинской области осуждены участники организованной преступной группы. Их приговорили к различным срокам лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, ранее судимый 57-летний житель Актобе в январе 2021 года создал преступную группу из 7 человек.

Они длительное время занимались перевозкой, хранением, сбытом марихуаны и гашиша в особо крупном размере на территории Актюбинской области из южных регионов Казахстана.

"Во время попытки реализовать очередную партию наркотиков участники ОПГ были задержаны оперативниками. Из незаконного оборота изъято более 25 кг марихуаны и свыше 5 кг гашиша", - рассказал начальник отдела управления по противодействию наркопреступности ДП региона Асхат Аскаров.

Семь человек приговором суда осуждены на 15-17 лет лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также за создание и участие в организованной преступной группе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972777-zaderzhanie-chlenov-opg-snyali-na-video-v-aktyubinskoy-oblasti/