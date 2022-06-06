Главу управления Алматинской области осудили за взятку в 33,5 тыс. долларов

Тамерлан Разбеков. Фото: invest.alm-reg.kz

В Талдыкоргане вынесен приговор главе управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, а также руководству одного из ТОО. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

Приговором Талдыкорганского городского суда глава управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области Тамерлан Разбеков и руководство ТОО "АСПМК-519" признаны виновными в совершении коррупционного преступления.

По данным следствия, чиновник в 2021 году от технического и генерального директоров товарищества получил взятку в общей сумме 33 500 долларов США за помощь в подписании акта выполненных работ на сумму 96 млн тенге.

Тамерлан Разбеков приговорен к штрафу в размере 100,2 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Руководство ТОО осудили на 3 года ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972713-glavu-upravleniya-almatinskoy-oblasti-osudili-za-vzyatku-v-335-tys-dollarov/