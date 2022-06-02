Главу Минздрава Кыргызстана задержали по подозрению в коррупции

Задержание Алымкадыра Бейшеналиева. Фото: prokuror.kg

Министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев был задержан по подозрению в коррупции. Отмечается, что государству причинен ущерб в размере более 1,5 миллиардов сомов.

О том что Алымкадыр Бейшеналиев был задержан, сообщило местное издание 24.kg, ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры КР.

По данным ведомства, с декабря 2020 года по сентябрь 2021 Кыргызстан получил 451 тысячу 560 доз вакцин в виде безвозмездной гуманитарной помощи от международных организаций Казахстана, России, Китая и Азербайджана.

"Кроме того, в рамках договоренности с президентами Китая и России стране было выделено 6 миллионов доз вакцин в качестве гумпомощи.

По личному указанию министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева в апреле, июне, июле и сентябре 2021 года от иностранных частных компаний поступил 1 миллиард 581 миллион 474 тысячи 315 сомов. Безосновательно было куплено 2 миллиона 460 тысяч доз вакцины. Деньги были перечислены на офшорные счета.

Из-за того, что больше 3 миллионов доз вакцины были лишними, у оставшихся препаратов заканчивается срок годности", — сообщили в Генпрокуратуре Кыргызстана.

В издании подчеркнули, что именно на названную сумму государству был причинен материальный ущерб.

"По факту коррупции возбуждено уголовное дело. Расследуется пять уголовных дел в отношении министра и других сотрудников ведомства", — добавили в надзорном органе соседней страны.

Задержание Алымкадыра Бейшеналиева. Фото: prokuror.kg

Задержание Алымкадыра Бейшеналиева. Фото: prokuror.kg

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972312-glavu-minzdrava-kyrgyzstana-zaderzhali-po-podozreniyu-v-korruptsii/