Пьяный мужчина жестоко избил случайного прохожего в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В столице 42-летний мужчина получил серьезную травму головы, просто выйдя в магазин – на него напал пьяный незнакомец и сильно избил, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Нур-Султана.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в дневное время на улице Дукенулы. Горожанин, выйдя из магазина, столкнулся с пьяным незнакомцем.

"Незнакомец отреагировал агрессивно и нанес удар по голове мужчине, отчего тот упал на асфальт и потерял сознание. Несмотря на это, обидчик стал его избивать и наносить хаотичные удары по лежащему на земле", – рассказали подробности в полиции.

Остановить агрессора пытались очевидцы. В итоге мужчину задержали патрульные полицейские, прибывшие на вызов.

Пострадавший с тяжелой травмой головы доставлен в больницу.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"Это не первый случай, когда от тяжелого кулака подозреваемого пострадал человек. В 2010 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, он уже был осужден", – отметили в полиции.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Устанавливается его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972212-pyanyy-muzhchina-zhestoko-izbil-sluchaynogo-prohozhego-v-nur-sultane/