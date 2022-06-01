"Весь дом слышал крики": девушку ударом сбили с ног на улице в Павлодаре (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/vseobovsem_pvl

В соцсетях опубликовали видео, на кадрах которого видно, как молодой человек бьет девушку, а она, спотыкаясь об ограждение, падает на землю. Автор ролика указывает, что крики павлодарки слышал весь двор. На инцидент обратили внимание в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах видео парень с девушкой сначала просто разговаривают. Спустя несколько секунд он бьет ее, последняя падает на землю.

Мужчина перешагивает через забор и хочет уйти, но павлодарка пытается его остановить. В описании указывается, что инцидент произошел по улице Чокина.

"Время 02.00 ночи, весь дом слышал крики этой женщины, мужчина всю дорогу избивал ее", - говорится в подписи к видео.

Многие пользователи задались вопросом, почему никто не вызвал полицию.

"Автора тоже привлечь за бездействие", "Почему не вызвали полицию, а смотрели на это и снимали?", "Я поражаюсь, если слышал весь дом, что ж никто не вышел?", "Ключевые слова "весь дом слышал". Люди, вы что за телефоны хватаетесь? Ужас просто, если помочь не можете, то вызовите полицию", - пишут комментаторы.

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по данному факту к правоохранителям никто не обращался. При этом стражи порядка призвали потерпевшую написать официальное заявление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972044-ves-dom-slyshal-kriki-devushku-udarom-sbili-s-nog-na-ulitse-v-pavlodare-video/