Четыре вуза "заминировали" в Актобе (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/zello_aktobe.04

31 мая около 12.30 часов на электронную почту департамента полиции Актюбинской области поступило сообщение о том, что в зданиях учебных заведений заложены взрывные устройства. На место выехали экстренные службы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

После сообщения экстренные службы и саперы выехали по указанным адресам. Была организована проверка зданий на наличие взрывных устройств.

Студентов, преподавателей и техперсонал Западно-Казахстанского государственного медицинского университета, государственного университета им.Жубанова, Актюбинского института Алматинской академии экономики и статистики, а также юридического института им.Бокенбаева эвакуировали.

Взрывных устройств не обнаружено. В настоящее время правоохранители проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимных сообщений.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет", - отметили в ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971857-chetyre-vuza-zaminirovali-v-aktobe-video/