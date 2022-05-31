"Возвращение Джедая": мужчина впал в кому после драки на палках в Павлодаре (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: от подписчиков

Мужчина впал в кому и попал в реанимацию после драки в одном из дворов Павлодара. При этом на видео с камеры наблюдения видно, что пострадавший первым схватил палку и стал ею размахивать, а после ей же получил удары. На инцидент обратили внимание в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, как несколько мужчин схватились за палки и устроили потасовку во дворе дома в Павлодаре.

Участники конфликта на протяжении нескольких минут бегали по детской площадке. После чего один из них упал, а оппонент избивал его уже лежачего.

"Возвращение Джедая", "Ничего страшного, подрались и все, что здесь такого? Панику поднимать, обычное дело", "Так вот они какие Джедаи?", "Веселый двор", - пишут пользователи.

В комментариях указали, что пострадавший оказался в реанимации. Эту информацию подтвердили в управлении здравоохранения Павлодарской области. В ведомстве сообщили, что мужчина находится в тяжелом состоянии.

"Пострадавший получил тупую травму живота, перелом носа, черепно-мозговую травму и впал в кому. Во время транспортировки у него остановилось дыхание и перестало биться сердце. Медики прямо в пути приступили к сердечно-легочной реанимации. Пациента удалось откачать. Его доставили в областную клиническую больницу им. Султанова", - пояснили в пресс-службе Павлодарской областной станции скорой помощи.

По данным департамента полиции региона, по факту открыто уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971841-vozvraschenie-dzhedaya-muzhchina-vpal-v-komu-posle-draki-na-palkah-v-pavlodare-video/