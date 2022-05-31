В организации финпирамиды заподозрили компанию из Нур-Султана

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Сотрудники столичного департамента АФМ пресекли деятельность финансовой пирамиды Sincere Systems. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

Как указали в ведомстве, финансовая пирамида была замаскирована под маркетинговую компанию Sincere Systems, якобы работавшую в сфере инвестиций.

Организаторы финпирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить большие суммы в инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения за счет привлечения новых участников.

По данному факту начато досудебное расследование в отношении должностных лиц компании.

Их обвиняют в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе группы лиц по предварительному сговору.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат.

В АФМ призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971824-deyatelnost-esche-odnoy-finansovoy-piramidy-presekli-v-nur-sultane/