Уголовное дело возбудили после досмотра груза бизнесмена сотрудниками ДГД по наводке ДЭР

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В Мангистауской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав предпринимателя. Об этом сообщается на официальном сайте Главной транспортной прокуратуры РК.

В ведомстве рассказали, что 4 апреля сотрудниками департамента государственных доходов был досмотрен груз индивидуального предпринимателя, ввезенный из Ирана, с последующим доначислением таможенных платежей на 20 млн тенге.

Основанием послужило сообщение департамента экономических расследований о возможной контрабанде.

Однако проверка показала, что закон не предусматривает досмотр по таким основаниям, а сам досмотр проведен до подачи основной таможенной декларации. Агентурное же сообщение оказалось надуманным.

"В итоге предприниматель, исправно оплачивающий налоги с 2012 года, подвергся необоснованному уголовному преследованию по факту уклонения от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов. Понес убытки, связанные с хранением груза на СВХ и простоем железнодорожного вагона", - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.

Учитывая отсутствие в его действиях признаков преступления, 25 мая уголовное дело было прекращено.

При этом по факту ограничения прав и законных интересов бизнесмена Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по п.4 ч.2 ст.365 УК РК (Воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971819-ugolovnoe-delo-vozbudili-posle-dosmotra-gruza-biznesmena-sotrudnikami-dgd-po-navodke-der/