Астанчанин лишился телефона, одолжив его малознакомому мужчине для звонка

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В Нур-Султане 20-летний парень обратился в полицию, заявляя, что малознакомый мужчина забрал у него телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

С заявлением в полицию обратился 20-летний молодой человек. По его словам, малознакомый мужчина забрал у него сотовый телефон стоимостью 120 тысяч тенге.

По версии полицейских, во дворе дома потерпевший встретился с малознакомым мужчиной, который в ходе беседы попросил телефон для того, чтобы кому-то позвонить.

"Получив в руки телефон, мужчина отошел на некоторое расстояние и затем скрылся в неизвестном направлении", – сообщили в департаменте полиции.

Отмечается, что стражи правопорядка задержали 30-летнего подозреваемого. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошеничество". Подозреваемый признался в совершении преступления.

При этом, по данным полицейских, ранее этот человек уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

"Сотовый телефон, который он сдал в ломбард, изъяли и возвратили владельцу. Выясняется его (подозреваемого – прим.ред.) причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", – добавили в пресс-службе ДП.

Полицейские Нур-Султана призвали жителей города не доверять посторонним лицам и быть бдительными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971790-astanchanin-lishilsya-telefona-odolzhiv-ego-maloznakomomu-muzhchine-dlya-zvonka/