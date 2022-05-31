Мужчину подозревают в убийстве жены в Акмолинской области

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Жителя Акмолинской области подозревают в убийстве гражданской жены. Стражи порядка задержали мужчину, проводится досудебное расследование, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

28 мая в полицию поступило телефонное сообщение от фельдшера сельской врачебной амбулатории об обнаружении при выезде на вызов тела погибшей женщины с гематомами на лице.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Личность погибшей установлена, ею оказалась 44-летняя местная жительница. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе проведенных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого - 39-летнего сожителя женщины.

По данному факту Буландынским РОП начато досудебное расследование по ст.99 УК РК (Убийство). Подозреваемый заключен под стражу. Иную информацию в интересах следствия стражи порядка не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971764-muzhchinu-podozrevayut-v-ubiystve-zheny-v-akmolinskoy-oblasti/