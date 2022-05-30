Директора ветеринарной лаборатории в Актобе оправдали по делу о взятке

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В Актобе директора ветеринарной лаборатории оправдали по делу о взятке. Гособвинитель просил для обвиняемого 9 лет колонии, но в суде его вина не подтвердилась, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор уголовного суда №2 Актобе.

58-летнего директора актюбинского филиала республиканской ветеринарной лаборатории Серика Алмагамбетова обвиняли в получении взятки и мошенничестве.

Также по делу проходил юрист этой же организации Аманбек Каукаков, его обвиняли в пособничестве в совершении преступлений.

Из обвинения следует, что актюбинская компания устраняла аварию на электросетях в ветеринарной лаборатории села Бадамша Каргалинского района.

За беспрепятственное подписание актов выполненных работ директор подрядной компании якобы передал взятку Серику Алмагамбетову в сумме 450 тысяч тенге, переведя их на банковский счет другого человека.

Во втором эпизоде этот же подрядчик оставил 1 миллион тенге в бардачке машины директора ветлаборатории, на тот момент последний был уже в разработке у Антикоррупционной службы.

Но в суде выяснилось, что нет доказательств того, что Серик Алмагамбетов получил взятку и совершил мошенничество.

Потерпевший утверждал, что руководитель госпредприятия никогда не просил у него денег, ничем не угрожал, а миллион тенге он сам оставил в бардачке подсудимого.

Он добавил, что деньги у него требовал юрист, именно из-за него он написал заявление в Антикоррупционную службу.

Аманбек Каукаков в суде заявил, что деньги от подрядчика своему руководителю не передавал, никакого пособничества в получении взятки не было. Он признал только обвинение в мошенничестве. Объяснил, что просил деньги у подрядчика, так как ему нужны были средства на лечение сына.

В итоге суд полностью оправдал директора филиала республиканской ветеринарной лаборатории Серика Алмагамбетова.

"При оправдании признать за Алмагамбетовым право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности", - говорится в приговоре.

Оправданного освободили из-под стражи в зале суда после оглашения вердикта.

Юриста же суд признал виновным в мошенничестве и приговорил к 4 годам ограничения свободы. Весь срок наказания осужденный будет находиться под контролем службы пробации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971659-direktora-veterinarnoy-laboratorii-v-aktobe-opravdali-po-delu-o-vzyatke/