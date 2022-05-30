Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителей Шымкента обманули на 100 миллионов тенге. Подозреваемых в мошенничестве установили. Ими оказались шесть женщин, одна из которых сейчас объявлена в межгосударственный розыск, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В мае к полицейским Шымкента поступили десятки заявлений горожан. Местные жители сообщили, что стали жертвами мошенников.

По их словам, малознакомые женщины, представляясь сотрудницами одной из госкорпораций, обещали безвозмездные гранты и кредиты по низким ставкам. Ущерб потерпевшим составил 100 млн тенге.

Стражи порядка установили 6 женщин 1983, 1986, 1987 и 1990 годов рождения. Выяснилось, что подозреваемые орудовали в Шымкенте в период с 2020 по май 2022 года.

В настоящее время одна из женщин уже осуждена и отбывает наказание в Нур-Султане за аналогичное преступление, 4 - водворены в изолятор временного содержания, а еще одна объявлена в межгосударственный розыск.

Досудебное расследование проводится по статье 190 УК РК "Мошенничество". Число потерпевших на сегодня составило более 30 человек. Однако не исключается, что жертвами этой преступной группы могли стать свыше 200 граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971638-zhiteley-shymkenta-obmanuli-na-100-millionov-tenge/