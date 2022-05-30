Смартфон украли у астанчанина во время намаза в мечети
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Житель столицы обратился в полицию с заявлением о том, что во время совершения намаза в местной мечети у него украли смартфон, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.
По словам заявителя, гаджет марки iPhone 7 пропал из кармана его куртки во время омовения в уборной.
Спустя время сотрудники полиции задержали в качестве подозреваемого 21-летнего парня. Как указали правоохранители, задержанный выставил украденный смартфон на продажу в торговом доме за 10 тысяч тенге.
Вещественное доказательство было изъято. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК ("Кража").
Отмечается, что подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971605-smartfon-ukrali-u-astanchanina-vo-vremya-namaza-v-mecheti/