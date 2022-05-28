Cadillac Escalade привлек внимание полицейских на проспекте Аль-Фараби в Алматы

Кадр из видео: ДП Алматы

На проспекте Аль-Фараби в Алматы внимание полицейских привлек дорогой Cadillac Escalade. Внедорожник следовал в восточном направлении. Его остановили, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДП.

Как отметил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев, на транспортном средстве было незаконно установлено устройство для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

На водителя Cadillac Escalade составлен административный протокол по ст.603 ч.2 КоАП РК (Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов).

Машина водворена на штрафную стоянку.

Напомним, ранее в Алматы выявили таксиста, который с помощью скотча пытался обмануть системы видеонаблюдения. Он заклеил часть буквы госномера в надежде остаться незамеченным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971462-cadillac-escalade-privlek-vnimanie-politseyskih-na-prospekte-al-farabi-v-almaty/