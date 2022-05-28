"В руках был домкрат": групповая драка в кафе попала на видео в Талдыкоргане

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_tdk

В одном из кафе Талдыкоргана произошла групповая драка. Стражи порядка установили участников потасовки, одного из которых доставили в полицию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Видео драки опубликовали в Instagram. На кадрах запечатлена группа мужчин, которые при помощи кулаков выясняют между собой отношения сначала в кафе, а потом и на улице. Автор утверждает, что потасовка произошла 27 мая в Талдыкоргане, пострадали сотрудники заведения.

"Одна компания сбежала, а вторая позвала своих "братанов" в поиске парней. Зашли силой в кафе, начали избивать посетителей и персонал заведения. Охранника тоже сильно избили. У них в руках был домкрат и еще что-то железное. На улице было человек 8, внутрь зашли около 3-4. Ущерб кафе не был восстановлен", - указывается в посте.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что инцидент в кафе квалифицирован как хулиганство, по которому уже возбуждено уголовное производство.

"По факту групповой драки проводится уголовное расследование, предусмотренное ст.293 ч.2 УК РК (Хулиганство). Все участники потасовки установлены, один из которых (22-летний местный житель) задержан и доставлен в городскую полицию. С места происшествия изъяты видеозаписи, а также произведен опрос очевидцев", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции дополнили, что на месте происшествия был обнаружен железный домкрат, который, возможно, использовался кем-то из участников. Его приобщили к материалам уголовного дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971458-v-rukah-byl-domkrat-gruppovaya-draka-v-kafe-popala-na-video-v-taldykorgane/