Отца и сына подозревают в угонах мопедов в Алматы

Подозреваемые. Фото: ДП Алматы

В управление полиции Бостандыкского района поступило заявление о краже сразу трех мопедов. Стражам порядка удалось установить подозреваемых. Ими оказались отец и сын, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

По словам начальника управления полиции Бостандыкского района Думана Аухадиева, криминалисты установили, что во всех случаях фигурирует единый почерк.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны мужчина 1979 года рождения и его сын 2002 года рождения.

Правоохранители нашли и угнанные мопеды, спрятанные для дальнейшей перепродажи.

"Установлено, что преступления отец с сыном совершали ночью. В содеянном оба фигуранта признались", - пояснил полковник полиции.

Угнанные мопеды. Фото: ДП Алматы

Он добавил, что сейчас проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям. В настоящее время установлены три факта краж чужих транспортных средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971433-ottsa-i-syna-podozrevayut-v-ugonah-mopedov-v-almaty/