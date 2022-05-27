"Муж избил жену": люди заступились за девушку на улице в Шымкенте

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/shymkent.online

В социальных сетях опубликовали видео, как молодой человек жестко обращается с девушкой на улице в Шымкенте. За нее заступились очевидцы. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции города, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах опубликованного в Instagram видео запечатлен разговор двух мужчин, один из которых пытается успокоить другого.

Однако молодой человек все равно идет за девушкой в красном платье, бьет и толкает ее, та падает на землю, мужчина вновь поднимает ее и бросает на асфальт. Все это происходит на глазах у ребенка. Слышен плач.

"Кухонный боксер на улице, одному Аллаху известно, что он вытворяет дома, еще и при ребенке. Он увел ее дальше, судьба неизвестна.

По пути в магазин видела только девушку и маленькую девочку, они шли за руку. Девушка была напугана и оглядывалась по сторонам.

Уже на обратном пути увидела, как он толкает ее силой. Тащил куда-то, она плакала и шла. Он не переставал ее бить и толкать. На меня напал, чтобы телефон убрала. Говорит, что такое бывает в семейной жизни, значит, случай не первый", - указывается в подписи к видео.

В департаменте полиции Шымкента пояснили, что 27 мая на пульт "102" Аль-Фарабийского РУП поступило сообщение о том, что мужчина на улице избивает женщину. На место оперативно прибыли стражи порядка.

"В ходе проверки полицейские установили, что в результате семейной ссоры муж избил свою жену. Однако женщина отказалась от каких-либо заявлений", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что с главой семейства была проведена профилактическая беседа, выписано защитное предписание. При повторении подобного поведения мужчине грозит административный арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971386-muzh-izbil-zhenu-lyudi-zastupilis-za-devushku-na-ulitse-v-shymkente/