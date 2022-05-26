Дом с ребенком внутри облили бензином и угрожали поджечь в Кокшетау

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26 мая житель Кокшетау облил бензином свой частный дом и угрожал его поджечь. Соседи обратились к стражам порядка, которые незамедлительно выехали на место происшествия, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В ведомстве рассказали, что 26 мая в управление полиции Кокшетау позвонила местная жительница. Она сообщила, что сосед облил бензином внутреннюю часть принадлежащего ему частного дома и угрожает его поджечь.

На место выехали стражи порядка. Они обнаружили в доме двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Четверо детей находились во дворе, один - внутри дома.

Пол во всех комнатах был облит бензином, в помещении стоял характерный запах горючего.

Мужчины не поддавались на уговоры и продолжали угрожать, держа в руках зажигалки. Опасаясь за жизнь людей, правоохранители провели задержание злоумышленников и доставили их в полицию.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971198-dom-s-rebenkom-vnutri-oblili-benzinom-i-ugrozhali-podzhech-v-kokshetau/