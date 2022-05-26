Девушка вынесла памперсы из аптеки в Нур-Султане и попала на видео

Девушка вынесла памперсы из аптеки Нур-Султана. Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

В одной столичных аптек камеры видеонаблюдения сняли девушку, которая взяла с полок несколько упаковок детских памперсов и ушла, не заплатив. Подозреваемую задержали, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП Нур-Султана.

На видео с камер наблюдения можно заметить, как девушка заходит в аптеку, берет с полки четыре упаковки памперсов и, оглянувшись в сторону кассы, поспешно выходит из помещения.

До этого демонстрируется еще один подобный случай, но момент выхода девушки из магазина на видео не показан.

Как сообщили полицейские, оба случая произошли с разницей в четыре дня.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была выявлена подозреваемая, ей оказалась 23-летняя жительница столицы, которая ранее несколько раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

"В дальнейшем похищенный товар она сбыла на рынке случайным прохожим по низкой цене", – заявили в ДП Нур-Султана.

Сообщается, что сейчас проводится досудебное расследование.

"Девушка в совершении кражи призналась, проводится проверка причастности подозреваемой к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", – добавили представители ведомства.

В Департаменте полиции Нур-Султана напомнили владельцам торговых точек о необходимости быть бдительными. Предпринимателям посоветовали внедрить комплекс мер защиты от краж в магазинах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971195-devushka-vynesla-pampersy-iz-apteki-v-nur-sultane-i-popala-na-video/