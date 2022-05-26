Несовершеннолетние выпускники ездили за рулем авто в Туркестанской области

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Накануне, 25 мая, в день "последнего звонка" в школах, полицейские Туркестанской области задержали нескольких подростков, управлявших автомобилями без документов, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, сотрудники Жетысайского районного отдела полиции выявили трех несовершеннолетних выпускников школ, которые управляли автомобилем без соответствующих документов.

В отношении родителей выпускников составили административные протоколы по части 2 статьи 612 КоАП РК ("Управление транспортным средством лицом, не имеющим документов и не имеющим права управления").

Две автомашины, которыми управляли подростки, оказались на российском учете.

Кроме того, еще двоих водителей, которые управляли автомобилями без госномеров, привлекли к ответственности по части 1 статьи 590 КоАП РК ("Нарушение правил эксплуатации транспортных средств").

На штрафстоянку поместили четыре автотранспортных средства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971162-nesovershennoletnie-vypuskniki-ezdili-za-rulem-avto-v-turkestanskoy-oblasti/