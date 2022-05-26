"В шоке от увиденного": ребенок упал на асфальт после удушения во дворе в Костанае

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В соцсетях опубликовали видео потасовки мальчиков на спортивной площадке во дворе в Костанае. На кадрах видно, что один из участников драки применяет к другому удушающий прием, последний падает на землю. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На видео запечатлели драку между двумя школьниками. Один из них применил к другому удушающий прием. Последний после этого будто потерял создание и упал на асфальт, а "победитель" просто ушел с места происшествия. За происходящим наблюдали другие дети.

"Мы все родители в шоке от увиденного", - пишут в соцсетях.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что 25 мая на спортивной площадке одного из микрорайонов города между мальчиками 9 и 10 лет произошел конфликт. В результате ребенок помладше упал на землю.

Дома дети ничего родителям не рассказали. О драке законные представители узнали из видео, распространяемого в WhatsApp.

Данный факт сегодня рассмотрен на школьном совете, куда пригласили родителей мальчиков, педагогов и сотрудников ювенальной полиции.

Стороны не имеют претензий друг к другу, однако была проведена профилактическая беседа. Ребенок не пострадал, помощь медиков ему не понадобилась. Стражи порядка будут в дальнейшем контролировать поведение несовершеннолетних.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971138-v-shoke-ot-uvidennogo-rebenok-upal-na-asfalt-posle-udusheniya-vo-dvore-v-kostanae/