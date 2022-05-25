Астанчанина осудили на 9 месяцев колонии после оскорбления сотрудника пробации

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В Нур-Султане мужчина, ранее осужденный за кражу на 2 года и 6 месяцев ограничения свободы, оскорбил сотрудника пробации, а также уклонялся от отбывания наказания. За это суд назначил ему 9 месяцев колонии, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Ранее приговором районного суда №2 Сарыаркинского района столицы, мужчине, осужденному за кражу, было назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы, с возложением определенных обязанностей.

Тем не менее, как сообщили полицейские, он без уважительных причин не являлся на регистрацию при отбывании наказания, а также не отработал срок принудительного труда.

Кроме того, за период отбывания наказания гражданин совершил проступок по статье 378 "Оскорбление представителя власти" УК РК, оскорбив сотрудника службы пробации.

"С осужденным неоднократно проводились профилактические беседы, он предупреждался об ответственности за уклонение от отбывания наказания, однако осужденный не оправдал высокого доверия суда и своим отрицательным поведением показал, что суд был к нему благосклонен, назначив ему наказание в виде ограничения свободы", – сообщили представители МВД.

Из-за совершенных нарушений сотрудники службы пробации района Байконыр направили в суд представление о замене неотбытого наказания в виде ограничения свободы лишением свободы в отношении осужденного.

Суд удовлетворил данное прошение и заменил наказание, назначенное ранее, на лишение свободы сроком на 9 месяцев 14 дней с отбыванием в колонии общего режима.

"Осужденный, не воспользовавшись доверием суда, не оценивая мягкость назначенного ему наказания, допускал ряд нарушений, должных выводов для себя не сделав направился в места лишения свободы", – подчеркнула начальник службы пробации района Байконыр ДУИС Нур-Султана Ботагоз Ержанова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971008-astanchanina-osudili-na-9-mesyatsev-kolonii-posle-oskorbleniya-sotrudnika-probatsii/